Dois indígenas são encontrados mortos na zona rural de Santa Rosa do Purus

A Polícia Civil em Sena Madureira confirmou nesta segunda-feira, 1º de maio, um acontecimento trágico na cidade de Santa Rosa do Purus. Dois irmãos indígenas que caçavam animais silvestres foram encontrados mortos no último fim de semana. No entanto os nomes das vítimas não foram divulgados.

De acordo com o delegado Marcos Frank, responsável pela regional Purus, os dois saíram para caçar e, em um dado momento, um deles instalou uma armadilha na mata. Por um descuido, a armadilha acabou acertando o próprio caçador. Ao ver o irmão morto, o outro indígena se desesperou e cometeu suicídio com um tiro de espingarda.

“Pelo o que apuramos eles eram de boa convivência. O que houve é um dos irmãos caiu na armadilha e o outro se sentindo culpado cometeu suicídio”, informou o delegado Marcos Frank que recentemente esteve em Santa Rosa. O caso chamou bastante atenção dos moradores, deixando a população de Santa Rosa em total comoção. Com informações senaonline