CPI investigará vendas no Acre de casas do Minha Casa, Minha Vida

Uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Acre vai investigar a venda ilegal de casas do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

A criação da comissão só aconteceu após uma disputa na Justiça. A CPI tinha o número de assinaturas para sua criação, mas em uma votação no plenário da Casa a maioria dos deputados estaduais votou contra o requerimento.

O caso é investigado pela Operação Lares, da Polícia Civil, há mais de um ano. De acordo com o governo do Acre, a medida seguiu orientação do próprio executivo estadual para combater a corrupção dentro de suas próprias estruturas.

Pelo menos 37 imóveis foram recuperados e 53 pessoas envolvidas no esquema já foram indiciadas.

Autor do requerimento de criação da comissão de inquérito, o deputado estadual Gehlen Diniz (PP) afirma que tem recebido denúncias de que pessoas muito poderosas estavam por trás do esquema e que não foram citadas nas investigações.

Segundo Gehlen Diniz, nessa terça-feira (2), os partidos indicaram os cinco nomes que vão compor a CPI. Além do autor do requerimento, a oposição ao governo do estado indicou mais um nome, o da deputada Eliane Sinhasique, do PMDB.

Pela base governista foram indicados os deputados: Lourival Marques (PT), Heitor Junior (PDT) e Janilson Leite (PCdoB). A reunião de instalação e a escolha do presidente e relator ainda não ocorreram. com informações atribuna