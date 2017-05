Corpo de brasileira morta no Catar não tem data para voltar ao Brasil

O corpo da brasileira morta em um hospital do Catar, após passar mal em um voo quando viajava para Indonésia e Tailândia, não tem data para chegar ao Brasil. De acordo com o G1, a família informou que está cuidando de trâmites burocráticos para liberar o traslado de Regina Dezani da Costa.

Aos 39, a brasileira passou se sentiu mal no avião, o que acabou forçando um pouso em Doha, capital do país no Oriente Médio. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Três médicos ainda tentaram reanimá-la, mas sem sucesso.

Caso tudo ocorra sem problemas, a previsão é de que em 48 horas toda a documentação esteja resolvida. O Itamaraty afirmou que prestou todo o apoio necessário à família de Regina.