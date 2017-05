Com livro ‘Minha Cidade em Versos’ escritor homenageia pontos históricos de Rio Branco

O livro é dividido em duas partes. Na primeira são abordados os pontos históricos e turísticos da capital acreana como a Gameleira e Praça da Revolução. Em seguida, Borges usa os versos para falar de personalidades de Rio Branco e também de outras cidades acreanas como o líder seringueiro Chico Mendes.

Morador do bairro João Eduardo, Borges conta que já escreveu e publicou três livros. A ideia para escrever o “Cidade em Versos” surgiu do desejo de falar do povo riobranquense e a obra foi lançada em 11 de março. Segundo ele, os livros anteriores eram mais líricos ou direcionados para o público infantil.

“Antes de elaborar o livro fiz uma pesquisa de campo para falar desses pontos turísticos e históricos. Me sinto muito feliz e até mesmo realizado, pois esse era um sonho meu em abordar a cidade que amo com o que gosto de fazer que é escrever”, ressalta.

Projeto social

Borges trabalha há mais de 12 anos em um projeto social de incentivo a leitura para crianças e adolescentes, no bairro João Eduardo, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Segundo ele, o objetivo é incentivar a produção textual.