Cliente encontra parafuso em lanche do McDonald’s

Um homem encontrou um parafuso dentro da embalagem de um hamburguer do McDonald’s na cidade de Falmouth, na Inglaterra. O objeto estava no lanche de um dos filhos de Mark Wood, de dois anos.

De acordo com o iG, a “sorte” da família é que a mãe das crianças foi quem abriu o lanche. Em muitas ocasiões, seus filhos tiram as embalagens sem ajuda. A empresa ofereceu um novo hamburguer, mas Mark disse que tinha “perdido o apetite na hora”.

“Quando o gerente nos deu um novo lanche, disse que ‘neste não deveria ter nenhum parafuso”, disse. “Mas não é algo que se deve brincar”, completou.

Sua esposa, Natalie, deseja que a empresa investigue o ocorrido. “Estou chocada e ofendida para dizer o mínimo. Um dos meus filhos poderia ter mordido um parafuso”, declarou ao jornal britânico “The Sun”. jornal britânico ‘The Sun’.

“Liguei para o serviço de atendimento ao cliente, onde me pediram desculpas e afirmaram que o caso deverá ser investigado”, disse.

De acordo com o a reportagem, o restaurante disse que uma investigação foi aberta para apurar os motivos do parafuso ter parado no lanche. “Entraremos em contato com a sr. Wood assim que a análise estiver completa”, informou o McDonald’s.