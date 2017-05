Belfort encerra carreira no UFC no dia 3 de junho

A última luta de Vitor Belfort pelo UFC ocorrerá no dia 3 de junho no local pedido pelo lutador para encerrar a carreira: o Rio de Janeiro. Segundo o Globoesporte.com, o Ultimate costurou um combate do carioca contra o também veterano Nate Marquardt para o UFC 212, que ainda não tem confirmada a participação de Anderson Silva. A luta já estaria acertada mas o contrato ainda não assinado.

Aos 40 anos, Belfort vem de derrota para Kelvin Gastelum. Marquardt, de 37, também está em fase ruim na carreira – perdeu sete de suas últimas dez lutas.

Confira o card do UFC 212, no Rio de Janeiro, até o momento:

Peso-pena: José Aldo x Max Holloway

Peso-palha: Cláudia Gadelha x Karolina Kowalkiewicz

Peso-médio: Anderson Silva x adversário a definir

Peso-médio: Vitor Belfort x Nate Marquardt

Peso-meio-médio: Erick Silva x Yancy Medeiros

Peso-leve: Léo Santos x Olivier Aubin-Mercier

Peso-galo: Johnny Eduardo x Mathew Lopez

Peso-galo: Marco Beltrán x Deiveson Alcântara

Peso-médio: Antônio Cara de Sapato x Eric Spicely

Peso-médio: Paulo Borrachinha x Oluwale Bamgbose

Peso-galo: Raphael Assunção x Marlon Moraes

Peso-palha: Viviane Sucuri x Jamie Moyle

Peso-meio-médio: Luan Chagas x Jim Wallhead