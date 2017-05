Adolescente é assassinado a tiros por causa de um cachorro

O adolescente Francisco Aldo Miranda, de 17 anos, foi morto com cerca de três tiros enquanto estava na casa de um vizinho no bairro Formoso, no município de Cruzeiro do Sul, região do Vale do Juruá, distante cerca de 660 km de Rio Branco, a capital do Acre.

Segundo a família, ele já estava sendo ameaçado há dias. Dois homens chegaram a pé e efetuaram os disparos contra a vítima, que estava fazia um trabalho escolar. Ele morreu no quintal da casa do vizinho.

O delegado da Polícia Civil Lindomar Ventura diz que está investigando o crime. “O que conseguimos levantar até agora é que duas pessoas chegaram e dispararam dois tiros que acertaram a vítima. Os autores fugiram e a vítima conseguiu ainda correr alguns metros, mas caiu e morreu no local. Os autores são conhecido pelas testemunhas e foi feito um cerco, mas não conseguimos fazer a prisão. Já conseguimos identificar e agora vamos realizar a prisão logo”, finaliza.

Segundo informações as ameaças começaram depois que a vítima flagrou um menor de idade, que seria seu vizinho tentando matar o cachorro da vítima.

Os dois adolescentes discutiram e declararam ameaças.

A polícia civil investiga todas as hipóteses para a motivação para o crime.

Com informações do Portal G1.