Adolescente de 17 anos, mata outro de 14 a golpes de terçado

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (02), no Ramal São João, regiao do bairro Belo Jardim no Segundo Distrito de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações da polícia, a vitima fatal tinha 14 anos e o suspeito 17 anos.

O menor foi morto a golpes de terçado e quase foi decapitado.

A polícia ainda apura a motivação para o crime, pois ambos estariam armados.

O menor de 14 anos teria efetuado um tiro de espingarda no adolescente de 17 anos, que mesmo ferido conseguiu se apissar de um terçado que usou para matar o rival, atingido com dois profundos golpes na cabeça e outros dois no pescoço, que quase consegue decapitar o menor que teve morte instantânea no local do crime.

Após o crime o adolescente de 17 anos gravemente ferido pelo tiro foi levado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde foi apreendido pela Polícia Militar e foi submetido a cirurgia de Emergência pela equipe médica de plantão.

Segundo informações o estado de saúde do adolescente é grave.

Relacionado