Veículo roubado em São Paulo é apreendido em rodovia no Acre

Um carro com restrição de roubo foi apreendido na madrugada desta terça-feira (2) no km 124 da BR-364, na rotatória da Corrente, em Rio Branco. O veículo foi roubado em 2016 na cidade de São Paulo (SP). Esse é o segundo veículo com restrição de roubo de outros estados recuperado no Acre.