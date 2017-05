Três são presos suspeitos de matar homem com seis tiros na cabeça em Rio Branco

A Polícia Civil prendeu três pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Rodrigo Amaral, de 23 anos. Amaral foi morto com ao menos seis tiros na cabeça quando voltava para casa na noite de domingo (30), no bairro Bahia Velha, em Rio Branco. Os suspeitos foram presos por policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro Bahia Nova, horas após o crime.