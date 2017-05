Três pessoas são presas com armas artesanal e de uso restrito em ação da polícia em Rio Branco

Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido na manhã desta terça-feira (2) com uma arma artesanal, outra de pressão e uma de uso restrito. A ação ocorreu nos bairros Mocinha Magalhães e Sapolândia, em Rio Branco, e contou com 80 policiais. A operação foi comandada pelo Departamento de Polícia Civil da Capital e Interior (DPCI) e o delegado Nilton Boscaro passou mais detalhes sobre o caso.

“Estamos em uma caça a todos os infratores com a lei penal, principalmente os envolvidos com homicídios. Foi apreendida certa quantia em dinheiro, droga e o que mais chamou a atenção foram as três armas. Uma pistola de uso restrito das forças policiais, uma arma artesanal que estava com um cadeirante e uma espingarda de seta adaptada para calibre 22”, contou.