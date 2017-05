‘Me tirou tudo’, diz mulher que sobreviveu após levar 18 facadas do ex no interior do Acre

“Tive que usar uma sonda, mas já tiraram o dreno e o ferimento está sarando. Eu mesma mexo no meu braço dormente, tento levantar, mas dói bastante. O médico falou que eu iria recuperar os movimentos aos poucos. Nas minhas costas há grandes nós onde ele deu as facadas e dói muito, sinto muita dor, direto. Não tenho previsão de quando vou retornar ao trabalho. O médico disse que somente após seis meses vou estar bem recuperada e mesmo assim disse que não vou ser a mesma pessoa, vou sentir sequelas”, relata.

Mesmo após o crime, a camareira conta que continuou sofrendo ameaças do ex e várias vezes ouviu de amigos e familiares que ele planejava “terminar o serviço”. Quando o crime ocorreu, Antônia e Pinheiros estavam separados há dez meses.

“Ficava me vigiando, insistia para que eu voltasse e eu dizia que não. Nunca passou pela minha cabeça que ele faria isso. Eu disse que não voltaria, pois ele já tinha feito muita ruindade comigo. Eu não estava mais disposta a sofrer, queria seguir a minha vida, queria viver minha vida. Pedi que ele seguisse a vida dele em frente e me deixasse em paz. Falei que ele tinha me deixado, me tirado tudo e eu só queria viver em paz”, lembra.

Após a notícia da prisão do ex-marido, Antônia disse que voltou a ter paz, mas ao mesmo tempo continua sentindo medo de ele ser libertado e voltar a procurar por ela. A camareira foca na recuperação dos ferimentos e tenta viver um dia de cada vez, mas diz que é difícil olhar para as cicatrizes e não lembrar do dia em que foi atacada.

“Espero que a justiça seja feita, que ele fique preso bastante tempo preso, pois depois do que ele fez tenho medo de ele sair da prisão e vir me atormentar de novo. Tem horas que penso nisso, que ele vai voltar a me perturbar. O médico disse que seria bom caminhar para a minha recuperação, mas como eu ia andar? Como podia sair de casa com ele me ameaçando? Voltei a ter paz e espero que continue assim”, finaliza.

Entenda o caso

A camareira Antônia Lima Ferreira, de 39 anos, levou 18 facadas do ex-marido no dia 18 de março quando saía do trabalho, em um motel, no município de Brasileia.

No dia do crime, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O sargento Agenário Rebouças informou, na época, que quando a equipe chegou no local, a vítima estava consciente e gritava pedindo para que não a deixassem morrer. A faca usada pelo criminoso ficou cravada no ombro da vítima.

Antônia teve um dos pulmões perfurados e perdeu muito sangue, por isso foi encaminhada para Rio Branco em estado grave. A irmã do agressor relatou à policia que ele já havia agredido a ex-mulher outras vezes e já havia sido preso pelo crime e encaminhado para o presídio Francisco d’Olivera Conde, em Rio Branco.

Ao G1, a filha da camareira relatou que a mãe tinha medo de voltar para casa. Ainda de acordo com a jovem, a mãe terminou o relacionamento várias vezes devido às agressões do ex-companheiro.