SinproAcre reúne professores aposentados para buscar na Justiça a licença prêmio

O Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Acre (SinproAcre) está convocando todos os professores que se aposentaram nos últimos dois anos e que não desfrutaram de licença prêmio. O objetivo é ajuizar uma ação judicial contra do governo do Estado para o pagamento do direito.

Segundo a presidente do SinproAcre, Alcilene Gurgel, a entidade está disponibilizando os advogados para tirarem dúvidas e para analisar cada caso.

“Nosso objetivo é garantir o direito dos associados, por isso oferecemos um atendimento específico para o caso, pois foram identificados educadores acabaram se aposentando e não desfrutando do direito que possui”, afirmou a sindicalista.

O vice-presidente do Sindicato, Edileudo Rocha, aproveitou para alertar os professores que o SinproAcre é a única entidade que possui autonomia para defender a categoria. O motivo da afirmação é a divulgação por parte do Sinteac de uma ação similar.

“O Sinteac não possui carta sindical, por isso eles não podem entrar com processo para defender a categoria. A pessoa que ajuizar processo com eles corre o risco de perder, porque a Justiça poderá recusar o pedido pelo fato dessa entidade genérica não possuir documentos que demonstrem legitimidade”, justificou Edileudo Rocha.

O interessado em entrar com o processo para buscar o direito aos valores da licença prêmio pode buscar o SinproAcre ou ligar para os advogados: Ubiratam 99955-7082 e Manoel 99987-7430. (ASSESSORIA)