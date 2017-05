Prazo para regularizar títulos eleitorais encerra nesta terça-feira (2) no Acre

Com o prazo para a regularização do título eleitoral terminando nesta terça-feira (2), muitos eleitores buscaram o Fórum Eleitoral de Rio Branco na última hora formando uma grande fila no local. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) disponibilizou 400 fichas e o término do atendimento que estava programado para 17h foi encerrado às 9h. Quem esperou na fila e não recebeu atendimento reclamou.