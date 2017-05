No Acre, jovem ganha ensaio fotográfico para comemorar ‘vitória’ sobre o câncer

Evelyn foi diagnosticada com câncer de medula no ano passado (Foto: Daniel Cruz/Arquivo pessoal)

O fotógrafo lembra que teve a ideia de fotografar Evelyn há muito tempo, depois de ver a campanha por doação de medula no Facebook. O cenário escolhido foi no lago de um restaurante na capital. A intenção, acima de tudo, era poder contar a história da garota através das imagens.

“Deus tocou no meu coração para que eu pudesse dar o ensaio para aumentar a autoestima dela. A história da Evelyn é bem bonita, de superação, de vitória e eu tinha que contar com a fotografia. Estou bem feliz com as fotos. Deus tem planos muito bons para ela”, relata.