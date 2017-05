Movimento ‘Maio Amarelo’ pretende conscientizar motoristas no Acre

Em 2016, Acre registrou mais de 100 mortes no trânsito, segundo o Detran. Campanha foi lançada nesta terça-feira (2) e programação conta com blitz e palestras e atividades lúdicas.

Ações do Maio Amarelo, mês de conscientização para melhoria no trânsito, começam nesta terça-feira (2), no Acre. Este ano, a iniciativa tem como tema “Minha Escolha faz a Diferença no Trânsito”. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância de um comportamento seguro no trânsito.

O movimento vai chamar a atenção para os acidentes de trânsito e sensibilizar a sociedade com relação ao respeito sobre o uso das vagas prioritárias para idosos e deficientes.

O departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) informou que em 2016 foram registrados mais de 100 mortes no trânsito nas rodovias estaduais e federais do Acre. O número, segundo o diretor-geral do Detran, Pedro Longo, é considerado alto, porém, está dentro da meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) de reduzir em 50% o número de vítimas de trânsito em uma década.

“A ONU estabeleceu uma meta que era a redução de 50% das vítimas de trânsito, de 2011 a 2020. E essa meta já foi atingida desde o ano passado, quando conseguimos reduzir cerca de 53%, tomando como base 2011, quando foram registrados mais de 200 casos. Então, são índices que são satisfatórios do ponto de vista de estarmos tendo sucesso de alcançar os objetivos, mas claro que o ideal seria que ninguém fosse vitimado no trânsito”, disse Longo.

Ao longo do mês, diversas atividades educativas serão realizadas na capital e interior do estado, por meio das equipes das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), engajando escolas, condutores, motociclistas, ciclistas, pedestres e a sociedade em geral para se somar à campanha, que acontece em todo o mundo.

“O enfoque desse ano está direcionado para as pessoas mais vulneráveis, como pedestres e ciclistas, além de alertar para a importância de respeitar as faixas, as vagas exclusivas de portadores de deficiência e idosos. Serão feitas atividades nas escolas, nas ruas, abordagem com pedestres, motoristas e ciclistas. Além de blitz educativas, palestras e atividades lúdicas”, disse o diretor. Fonte: G1