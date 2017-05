Marcus Alexandre participa da abertura de seminário para gestores públicos no TCE

O prefeito Marcus Alexandre e grande equipe de técnicos e servidores da Prefeitura de Rio Branco participaram nesta terça-feira, 2, da abertura da 2ª etapa do “Seminário: Encontro Técnico TCE/AC e os municípios 2017”, uma realização do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Marcus Alexandre agradeceu e reafirmou a parceria da PMRB com o TCE, destacou o alto grau de transparência das ações da municipalidade e desejou a todos um bom seminário. “Que possam aproveitar bem este momento”, disse aos presentes.

O evento, que se encerra nesta quarta-feira, 3, é voltado para os gestores municipais e é oferecido com o objetivo de capacitar e aprimorar o trabalho feito no monitoramento das prestações de contas. Além de Rio Branco participam do seminário os municípios de Bujari, Capixaba, Porto Acre e Xapuri. Os prefeitos dessas cidades estiveram presentes.

Durante os dois dias de seminário, estão sendo ministradas palestras sobre Lei de Responsabilidade Fiscal; Improbidade Administrativa; Planejamento Orçamentário e Governança Fiscal; Execução do Planejamento Orçamentário; Índice de Efetividade da Gestão Municipal; Gestão do Patrimônio Público, entre outras.

“O TCE tem a missão de orientar os nossos gestores. Estamos iniciando o segundo ciclo de encontros com os prefeitos, vereadores e secretários nos municípios. Queremos estreitar cada vez mais nossa relação, realizando um trabalho pedagógico preventivo e contribuindo para que os recursos públicos possam ser utilizados em ações que beneficiem nossa população”, reafirmou o presidente do TCE, Valmir Ribeiro, durante a recepção ao prefeito de Rio Branco.

O superintendente do Sebrae/Acre, Mâncio Lima Cordeiro, parceiro na realização do encontro, destacou o papel importante que o TCE realiza, com orientações aos gestores. Para ele, os encontros técnicos são fundamentais para a boa gestão pública.