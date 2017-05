Macapaenses procuram TRE para regularizar título de eleitor no último dia do prazo

“Há 2 eleições eu não voto e eu estou bem irregular. Hoje eu vim me regularizar e transferir meu título também. Porque assim eu posso votar aqui, sem precisar ir para Laranjal, porque essa foi a maior dificuldade, eu não tinha condições financeiras para ir nos dias das eleições”, disse a professora que aguardava na fila nesta terça-feira.

“Eu estou há 3 eleições sem votar, não justifiquei nenhum e nem paguei multa. Eu deixei de votar nas duas últimas por decepção com a política no nosso estado mesmo. Só que como a gente é obrigado a votar e estar regularizando porque senão perde os outros benefícios, eu tive que vir. Pretendo voltar a votar porque a gente não tem que pensar só na gente, mas no futuro dos nossos filhos e acreditar que vai ter alguém honesto que vai melhorar nosso estado”, comentou Vilhena.

O eleitor tem até as 14h desta terça-feira (2) para se regularizar. A situação eleitoral pode ser consultada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, além disso, o órgão divulgou a lista de votantes faltosos em três pleitos seguidos.

Macapá estava na terceira posição entre as cidades do Norte do país com maior quantidade de eleitores pendentes, estando atrás de Belém, com 16.195, e Porto Velho, com 8.547. Os números do TSE foram divulgados pela Rede Amazônica no Amapá.