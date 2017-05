Irmãos indígenas são achados mortos em Santa Rosa do Purus, interior do Acre

Dois irmãos indígenas da etnia Kaxinawá, de 30 e 43 anos, foram encontrados mortos na Aldeia Novo Recreio, área rural do município de Santa Rosa do Purus, distante 300 quilômetros de Rio Branco. Os dois tinham saído para caçar no último dia 27 de abril e foram achados no domingo (30). O caso foi divulgado nesta terça-feira (2) pela Polícia Civil.