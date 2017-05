Homens armados rendem funcionários e roubam cofre de posto de combustíveis em Manaus

Um posto de combustíveis foi assaltado na madrugada desta terça-feira (2), na Avenida Max Teixeira, Zona Norte de Manaus. Homens armados renderam funcionários e roubaram o cofre do estabelecimento. Um frentista foi agredido e os assaltantes ainda atiraram na direção de outro funcionário, segundo testemunhas. Equipes da Polícia Militar recuperaram o cofre abandonado no conjunto João Paulo II.

De acordo com uma funcionária, que prefere não se identificar, os criminosos estavam em um carro modelo L200. Quatro homens desceram da picape e abordaram os funcionários do posto. Os assaltantes agiram com violência. Os criminosos chegaram a tirar contra o funcionário da loja de conveniência.

“Atiraram no menino da conveniência, mas ainda bem que ele conseguiu se proteger e não foi atingido. Já nosso colega frentista foi agredido e ficou com ferimentos leves, mas o pior é o trauma de passar por essa situação. Quato assaltantes saíram de cara limpa, mas tinha outros no veículo”, disse a funcionária ao G1.

O alvo do grupo era o cofre do posto de combustíveis, que foi arrancado do local. Logo após o roubo, equipes da 15ª e 18ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicons) e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) realizaram buscas pelos suspeitos. Os policiais encontraram o cofre ainda nesta madrugada, em uma área de invasão no conjunto João Paulo, na Zona Leste da capital.

Segundo o tenente Molaz, o cofre foi localizado por meio do sinal de GPS. “Chegamos ao local de mata e localizamos o cofre após os meliantes terem trocado tiros com pessoal da 18ª e 15ª Cicons. Eles tentaram abrir o cofre com uma marreta, mas não conseguiram”, disse o tenente.

O cofre não foi violado e a polícia não soube informar o valor de dinheiro que estava dentro dele.