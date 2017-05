Dupla sertaneja Henrique & Juliano volta a Macapá para show no dia 14 de maio

A dupla sertaneja Henrique & Juliano retorna a Macapá no dia 14 de maio, Dia das Mães, para um show que promete encantar todos os apaixonados por sertanejo. A apresentação da dupla será a partir de 23h, no estacionamento de um shopping, na Rodovia JK, na Zona Sul.

Os ingressos estão à venda na loja da empresa promotora do show, a Villa Texana, que fica na Rua Jovino Dinoá, esquina com a Av. Caramuru, no bairro Beirol, na Zona Sul da capital.

Dupla

Henrique e Juliano são irmãos e cantam desde criança com incentivo do pai que sempre os apoiou no gosto pela música sertaneja. Influenciados pelo sucesso da dupla João Paulo & Daniel, os meninos que nasceram na pequena cidade de Palmeirópolis,, no estado do Tocantins, começaram a se apresentar nas rádios do município.

Mas o sucesso só foi alcançado depois que a dupla se mudou para Goiânia, em 2012. Um ano depois já se destacaram no cenário nacional, quando lançaram seu primeiro DVD, de onde saíram sucessos como “Mistura louca”, “Recaídas” e “Tô valendo nada”, que foi uma das músicas de maior destaque em 2013.

Serviço