Corpo de Bombeiros é acionado após criança desaparecer em rio no AM

Uma criança de 6 anos desapareceu na Ilha da Paciência, em Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus, na tarde da segunda-feira (1º). De acordo com testemunhas, ela sumiu enquanto tomava banho no Rio Solimões.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada no início da noite. Uma equipe do Pelotão Fluvial será enviada para as buscas.

Fonte: G1