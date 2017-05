Cineclube lança campanha de financiamento coletivo para semana de cinema no AC

Grupo planeja 1ª Semana do Cinema Possível em julho deste ano, em Rio Branco. Cineclube pretende arrecadar R$ 22 mil.

O Cineclube Opiniões iniciou uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar recursos para a realização da 1ª Semana do Cinema Possível em Rio Branco. A ideia – segundo a presidente do grupo, Veriana Ribeiro – é unir os produtores audiovisuais e mostrar os trabalhos que são feitos no estado acreano.

“[No Acre,] as pessoas não tem estrutura, mercado de distribuição, mas fazem mesmo assim e arranjam alternativas criativas para os problemas que enfrentam por causa dessa carência. É uma forma de juntar as pessoas que produzem e colocá-las para ensinar pessoas novas, criando novos profissionais no audiovisual”, explica.

Por isso, uma programação foi formada com quatro oficinas, quatro palestras, três mostras de cinema, dois workshops, além de uma exposição de trabalhos acadêmicos e festa temática. A previsão, conforme a presidente, é que o evento ocorra em julho deste ano.

Veriana acrescenta que, por ser uma entidade sem fins lucrativos, houve a necessidade da campanha de financiamento coletivo – catarse. “Formamos a programação, só que para conseguir que esse projeto seja viável, precisamos de dinheiro, porque não temos em caixa. Queremos que as pessoas se sintam parte do evento”, acrescenta.

A Semana do Cinema Possível pretende arrecadar com a campanha – modalidade flexível – em torno de R$ 22 mil até o dia 23 de junho. Dependendo do valor da doação, existem vários brindes. A presidente ressalta, por ser flexível, é possível colaborar com outros tipos de serviços. (Acesse a campanha aqui)