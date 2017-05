Bolsa sobe 2% e fecha no maior nível em dois meses; dona da Friboi salta 8%

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou esta terça-feira (2) em alta de 2,02%, a 66.721,75 pontos. Esse é o segundo avanço seguido da Bolsa, que havia subido 1,12% na sexta-feira (28). Com isso, a Bolsa atinge o maior nível de fechamento desde 3 de março, quando terminou o dia a 66.785,53 pontos. Na véspera, a Bolsa não operou devido ao feriado do Dia do Trabalhador.

O resultado desta terça foi influenciado pelo desempenho positivo da maioria das ações do Ibovespa. Dos 59 papéis que compõem o índice, apenas quatro fecharam em baixa.

As ações do Banco do Brasil subiram mais de 3%, enquanto os papéis do Bradesco, do Itaú Unibanco e da mineradora Vale avançaram mais de 2%. Essas empresas têm grande peso sobre o Ibovespa.

A maior alta do dia foi da JBS, dona das marcas Friboi, que disparou 8,02%, a R$ 11,05, após anunciar que concluiu a compra da Plumrose nos EUA. O negócio permitirá aumentar sua participação no segmento de produtos preparados.

Dólar cai 0,68%, a R$ 3,153

O dólar comercial fechou o dia em queda de 0,68%, cotado a R$ 3,153 na venda. É a segunda baixa seguida da moeda norte-americana, que havia caído 0,22% na sexta-feira.

O dólar começou o dia em alta, mas passou a cair ainda pela manhã, com exportadores vendendo moeda depois que ela encostou no patamar de R$ 3,20.

(Com Reuters)

Fonte: UOL