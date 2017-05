Após testes de novo sistema de transporte, linhas de ônibus voltam a sofrer alterações em Rio Branco

Desde domingo (30), ônibus passaram a seguir do terminal de integração direto para o Centro da capital acreana. RBTrans diz que comunidade teve problemas de adaptação.

Após mais de três meses de testes, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) decidiu suspender, no último domingo (30), o novo sistema de transporte coletivo que passou a vigorar em quatro linhas de ônibus em 14 de janeiro deste ano, em Rio Branco. A mudança chegou a ser alvo de protesto.

O novo sistema de linhas troncais fazia a ligação entre o Terminal Central e os regionais através de linhas alimentadoras que integravam os terminais regionais com os bairros. O sistema foi implantado nas linhas Tancredo Neves, Alto Alegre, Irineu Serra e Wanderley Dantas em janeiro deste ano. Nesses locais as linhas alimentadoras circulavam somente dentro do bairro, com trajetos mais curtos. A partir de agora, volta a ser usado o sistema radial e todos os carros seguem dos bairros direto para o Centro da cidade.

Ao G1, o diretor-superintendente da RBTrans, Gabril Forneck, disse que o entendimento do órgão é que comunidade por onde passam as linhas de ônibus tiveram dificuldade para se adaptar ao novo sistema de transporte. Por isso, após conversar com os moradores, decidiram retornar para o sistema antigo.

“A partir de agora o ônibus sai do bairro, passa pelo terminal de integração e quem quiser descer para pegar outra linha desce. Quem não quiser, permanece no ônibus e ele vai seguir direto para o Centro da cidade. O mesmo ocorre quando o ônibus sai do Centro para o bairro”, explica. Protesto Em protesto contra a mudança no sistema de transporte, a funcionária pública Gecilene Oliveira fechou o acesso à Rua Jaçana, no conjunto Adalberto Sena, na capital acreana. A manifestação ocorreu em 18 de abril. A mulher afirmou que o sistema de linhas troncais havia aumentado o tempo de espera para os usuários. “A gente quer que os ônibus passem pelo terminal de integração e vão direto para o Centro da cidade. Está atrasando muito, para eles [RBTrans] o tempo de espera é de três minutos, mas nós [usuários] esperamos de 20 a 30 minutos no terminal e nas paradas de ônibus”, alegou na época. Fonte: G1