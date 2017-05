Homem é morto a pauladas e Polícia Civil acredita em latrocínio no interior do AC

Vítima tinha 45 anos e andava pela rua quando foi atacada; suspeito já foi identificado, segundo delegado. Crime ocorreu na madrugada deste domingo (30), em Brasileia.

Um homem de 45 anos foi morto a pauladas na madrugada deste domingo (30) no bairro Samaúma, no município de Brasileia, interior do Acre. Cícero Carneiro da Silva foi vítima de traumatismo cranioencefálico, segundo informações preliminares do Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil acredita em latrocínio.

A Polícia Militar foi acionada por populares que informaram que um homem estava caído e desacordado. Ao chegar ao endereço, a polícia constatou que a vítima tinha lesões na cabeça e acionou o Corpo de Bombeiros, que confirmou o óbito.

O corpo de Silva foi levado para o IML, em Rio Branco, para passar por exames cadavéricos. Inicialmente, segundo a PM, ele estava sem identificação, já que não portava nenhum documento. Porém, na lista de entrada de cadáveres do Instituto, atualizada no domingo (30), consta o nome de Silva.

O delegado que investiga o caso, Roberto Lucena, informou ao G1 que já tem a identificação de um suspeito do crime. Segundo ele, o rapaz estaria possivelmente escondido na Bolívia, país vizinho da cidade no interior do estado.

“Já sabemos quem é e fomos até na casa dele no domingo mesmo. A mãe dele falou que ele estava na casa de alguém na Bolívia, e chega na Bolívia, não temos como ir. Sobre a motivação, a gente ainda não tem certeza, mas ele estava com um dinheiro que tinha recebido e viram ele com esse dinheiro em um bar. Então, acreditamos em latrocínio, já que levaram esse dinheiro”, contou o delegado. Fonte: G1