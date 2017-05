Homem baleado durante tiroteio em bar no interior do AC morre em hospital

Everaldo Gomes, de 47 anos, levou tiro na cabeça no sábado (29), em Sena Madureira; outra vítima foi atingida no ombro. Um dos suspeitos foi preso pela PM ainda no sábado.

Uma das vítimas de um tiroteio em um bar, na noite do último sábado (29), na cidade de Sena Madureira, interior do Acre, não resistiu e morreu nesta segunda-feira (1º) no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Everaldo Gomes, de 47 anos havia sido atingido com um tiro na cabeça, segundo a Polícia Militar.

A morte de Gomes foi confirmada pelo filho da vítima, que, abalado, preferiu não se identificar. O rapaz esteve no Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo do pai e disse ao G1 que não tinha informações sobre as causas do crime. Segundo ele, o pai era artista plástico e atualmente estava desempregado.

O corpo vai ser transladado para Sena Madureira ainda nesta segunda, onde será velado e sepultado, de acordo com o filho.

Conforme a PM, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local e iniciaram os disparos contra Gomes, que foi atingido na cabeça, a outra vítima, identificada como Raife Almeida Arantes, de 47 anos, teria se levantado e levado um tiro no ombro. Até a publicação dessa reportagem, não foi divulgado o estado de saúde da segunda vítima.

Um policial militar que estava no local, de acordo com a polícia, teria reagido e atirado contra os bandidos e acertado a motocicleta dos criminosos, que conseguiram fugir a pé. O comandante da PM no município, capitão Michel Casagrande, informou que logo após o tiroteio, a polícia conseguiu identificar um dos suspeitos e prendê-lo ainda na noite de sábado. O outro suspeito ainda está foragido, mas já foi identificado. Fonte: G1