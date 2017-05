Grupo de artistas vende pão artesanal com poesias para clientes em Rio Branco

“Acreditamos que a culinária é uma arte, já que é totalmente integrada às diferentes culturas. Porém, nem sempre ela é enxergada dessa forma, para nós é importante retomar este aspecto. Resolvemos então, para além de fazer os pães, criar uma forma artística de vendê-los e apresentá-los. Cada pão é vendido com uma poesia e se chama “PÃOesia”, as embalagens são produzidas artesanalmente e algumas vendas dos pães são acompanhadas música e palhaçaria”, conta a percussionista, atriz e palhaça Lua Azevedo, de 21 anos.

O grupo é formado ainda pelo ator, palhaço e contador de histórias Anderson Poblen, de 23 anos que é acreano; a artesã e cientista social Enaiê Mairê, de 28 anos, que é maranhense, mas já mora no Acre há mais de dez anos; e a paulista Bruna Amado, de 28 anos, atriz, arte-educadora e contadora de histórias, única recém-chegada ao estado na trupe.

“Somos artistas e vivemos do nosso trabalho na arte. Como não temos emprego fixo, nossa renda vem de nossas criações artísticas. Em março começamos a realizar o feitio e a venda dos pães. Fazemos algumas entregas com os palhaços e acreditamos que isso ajuda sim em nossas vendas, pois é uma intervenção artística que surpreende e chama atenção não só para o pão, mas para o nosso trabalho artístico também”, destaca Enaiê.

“Os pães são feitos por nós, no “Nosso Quintal”, no entanto as funções são divididas, entre preparar o pão, fabricar as embalagens, escolher as poesias, lavar a louça, administrar as encomendas e as entregas. Os pães são feitos artesanalmente como os padeiros faziam antigamente, aproveitamos nossas viagens para fazer pesquisas e conhecer novas receitas e ingredientes”, relata Bruna.

Nosso Quintal

Sem emprego fixo, ao chegar em Rio Branco os amigos decidiram dividir uma casa no bairro Floresta e passaram a chamar o local de “Nosso Quintal”. Toda a renda que possuem vem de criações artísticas e da venda dos pães. A ideia principal, segundo eles, é ocupar o quintal e tornar ele um espaço de troca e criação. Os artistas pretendem também criar novos eventos no quintal onde vão oferecer jantares e festas e fazer novas parcerias para a venda de mel e própolis vermelho.