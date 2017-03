Tião Viana entrega investimentos agrícolas no Alto Acre

O governador Tião Viana viaja a Brasileia na manhã desta quinta-feira, 2, para realizar a entrega de equipamentos e insumos para comunidades rurais do Alto Acre. A agenda segue também para a visita em uma propriedade de referência na agricultura familiar.

A ação beneficiará os municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil e Brasileia. O investimento, que atenderá 295 famílias agricultoras, totaliza mais R$ 510 mil e garante o fortalecimento de atividades produtivas como avicultura, roçado sustentável, feitura de farinha e beneficiamento de grãos.

Desde o início do ano, o governador tem percorrido todo o estado entregando esses equipamentos que fazem parte dos Planos de Desenvolvimento Comunitário (PDC), provenientes do Programa de Inclusão Social e Desenvolvimento Econômico Sustentável do Acre (Proacre). Na última semana, a entrega ocorreu em Mâncio Lima, e anteriormente em Feijó e Tarauacá. Com informações Agência de Notícias do Acre