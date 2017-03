Situação dos rios no Acre 2/03

Rio Acre

Segundo monitoramento da Defesa Civil Municipal, o nível do Rio Acre em Rio Branco segue reduzindo. Nesta quinta-feira, 2, o manancial registrou a cota de 11,96 metros – 54 centímetros a menos que no dia anterior.

Na capital, a cota de alerta é de 13,50 metros e a de transbordamento (quando as primeiras famílias são afetadas) de 14 metros.

Rio Envira

Já o Rio Envira, em Feijó, segue elevando o nível de suas águas e registrou nesta manhã a marca de 12,43 metros. A cota de alerta no município é de 13,50 e a de transbordamento de 14 metros.

Rio Tarauacá

Em Tarauacá, o rio que recebe o mesmo nome da cidade apresentou nas últimas 24 horas uma redução de dois metros do seu nível e registrou nesta quinta-feira a marca de 7,90 metros.

A cota de alerta no município é de 8,50m e a de transbordamento é de 9,50m. O Corpo de Bombeiros do Acre, com apoio da Defesa Civil Estadual, realiza o monitoramento constante.

Rio Juruá

O nível do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul continua subindo e registra a cota de 13,42 metros nesta manhã. No município a cota de transbordamento de 13 metros.

Até o momento, duas famílias foram removidas de suas residências, nos bairros Várzea e Lagoa, em decorrência das águas. Ambas foram beneficiadas com o auxílio do aluguel social.

Contudo, outras dez famílias permanecem usufruindo o benefício social desde a primeira enchente, registrada no início de fevereiro.

Defesa Civil Estadual e Municipal , Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Cruzeiro do Sul e governo do Estado seguem monitorando a situação e prestando apoio às vítimas da enchente. Com informações Agência de Notícias do Acre