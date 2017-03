Secretaria de Educação de Rio Branco prepara volta às aulas

No próximo dia 6 de março, 24.087 alunos da Educação Infantil e primeiro ciclo do Ensino Fundamental retornarão às aulas na rede municipal de educação. Os preparativos mobilizam equipes da Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação.

Durante o recesso, o principal foco foi a manutenção e ampliação dos espaços físicos com realização de reparos, pequenas reformas nas escolas da rede, além da construção de novas unidades. Nas semanas que antecedem o início das aulas, formadores da equipe de ensino da SEME, coordenadores pedagógicos e professores organizam conteúdo e materiais didáticos. O trabalho pedagógico já contará com o reforço de novos professores efetivos. “No concurso público realizado no final de 2016 foram aprovados 1043 professores. Desse total, 926 já estão lotados para começar a atividade docente no início do ano letivo. Os demais serão integrados à equipe conforme necessidade. A contratação de professores efetivos é mais um esforço da gestão do prefeito Marcus Alexandre para fortalecer a qualidade da educação de Rio Branco”, destacou o secretário de Educação, Márcio Batista.

Novas unidades ampliam oferta de vagas

Atualmente, a rede municipal de educação conta com 84 escolas. O investimento em novas unidades objetiva a ampliação da oferta de vagas. Nos últimos quatro anos foram construídos 8 centros de educação infantil, o que permitiu criar 4.400 novas vagas em creche e pré-escola. Com a inauguração de mais duas novas unidades, a do residencial Rosa Linda, na BR-364, e a do Jacamim, no bairro São Francisco, serão 10 novos centros atendendo mais de quatro mil crianças de 2 a 5 anos.

Escola Menino Jesus reabre revitalizada

Outra boa notícia na volta às aulas é a reabertura da Escola Menino Jesus, no centro da cidade, totalmente revitalizada. A reinauguração está programada para o dia 10 de março. A reforma mantém a característica da arquitetura original. A pintura em tons coloridos e decoração em grafite foram planejadas para alegria aos ambientes. “Estamos providenciando tudo para que nossas crianças possam retornar às atividades escolares em ambientes bonitos e agradáveis, adequados para o sucesso do processo de aprendizagem”, destacou o secretário de Educação, Márcio Batista.

Cuidados com a formação integral da criança: arte e esporte na escola

Trabalhando com o conceito de formação integral do aluno, além de investir na estrutura, contratação e formação de professores, este ano a gestão municipal inova, incorporando ao currículo atividades de arte e esporte como capoeira, música, teatro, dança, grafite e literatura. De acordo com o secretário Márcio Batista, “a arte faz parte da vida humana, está presente em todas as culturas e favorece o desenvolvimento integral da criança”.

Essas atividades serão desenvolvidas no horário normal de aula e também no contraturno, de acordo com a faixa etária do aluno, já no segundo semestre deste ano letivo. As iniciativas incluem ainda o fortalecimento do projeto de leitura. “Com as rodas de leitura na escola, envolvemos os pais, despertamos na criança o interesse pela leitura, trazemos a comunidade para dentro da escola e fortalecemos da relação da criança com a família”, explica Márcio Batista.

