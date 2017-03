Rio Branco FC perde vaga para o Gurupi

A derrota de 2 a 0 para o Gurupi, na noite da última quarta feira (1), pela Copa do Brasil, causou além da eliminação da competição, um prejuízo financeiro de mais de R$ 600 mil ao clube do Acre. A CBF vai repassar para o classificado, no caso o time de Tocantins, esse valor como forma de premiação por ter alcançado a 3° fase do torneio.

O Rio Branco foi para o confronto com o Gurupi sabendo da importância financeira para o futuro do clube nesta temporada, mas não teve forças para segurar os donos da casa.

O time até conseguiu segurar o 0 a 0 no primeiro tempo, e teve chance de abrir o placar aos 10 minutos com o meia Ancelmo, mas cedeu espaço e tomou o primeiro gol quando estava melhor em campo.

O técnico Cristian Souza ainda tentou aumentar o poder ofensivo para buscar o empate e provocar a cobrança de pênaltis, mas aos 44 o zagueiro Leonardo cometeu falta dentro da área: pênalti, que o Gurupi converteu para fechar o placar e confirmar sua classificação histórica á III fase da Copa do Brasil.

O Rio Branco retorna para o Acre e volta suas atenções para o estadual, onde terá como próximo adversário, o embalado Plácido de Castro. Com informações Ac24Horas