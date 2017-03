PRF divulga resultado das operações durante o Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal realizou no período de 24 a 28 de fevereiro a “Operação Carnaval”. O feriado é caracterizado pelo aumento significativo do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, especificamente nas BR 364 e 317, que cortam o Estado do Acre.

Durante todo o feriado, a PRF promoveu reforço concentrado no policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes focando suas ações para garantir aos usuários das rodovias federais, segurança, conforto e fluidez do trânsito. Foram priorizadas as ações preventivas para redução da violência do trânsito e de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante e às ultrapassagens proibidas.

As fiscalizações ocorreram principalmente no perímetro urbano da BR 364 em Rio Branco-AC e trevo de Xapuri-AC (BR 317).

Foram registrados 3 acidentes, resultando apenas 1 ferido grave.Redução de mais de 50% comparado com 2016, onde foi registrado 7 acidentes. A maioria apenas com danos materiais. Felizmente é o segundo ano consecutivo da Operação Carnaval que não há óbitos.

No período da operação foram fiscalizadas 917 pessoas; 686 veículos. Realizado 416 testes de etilômetro ( conhecido como bafômetro). Também foi realizado campanha educativa durante as abordagens. Cerca de 187 pessoas entre condutores e passageiros foram contempladas.

Quanto as ações de combate ao crime, tivemos registrada 1(um) crime de trânsito e cumprimento de mandado de prisão em aberto. O Trabalho executado resultou em 2 pessoas detidas.

Fazendo comparativo com o ano passado, e considerando que a cada ano o fluxo de veículos e pessoas aumentam durante o feriado, a presença mais intensa da PRF nas rodovias contribuiu crucialmente para que não tenha ocorrido nenhum acidente com vítima fatal.

A PRF agradece a colaboração de todos os cidadãos e reafirma compromisso da missão institucional de garantir a segurança com cidadania nas rodovias federais e nas áreas de interesse da união.

Assessoria