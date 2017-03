Polícia Federal apreende 4Kg de cocaína no Aeroporto de Rio Branco; duas mulheres foram presas

Cerca de 4Kg de cocaína foram apreendidas no Aeroporto de Rio Branco por policiais federais. O material ilícito estava em poder de duas mulheres, uma de 19 anos, e outra de 22 anos.

Segundo informações, os federais estavam de plantão na área de fiscalização do aeroporto onde é feita a revista nos passageiros, antes da entrada na aeronave. A fiscalização tem como objetivo coibir o tráfico de drogas interestadual pelos voos comerciais que saem e que passam por Rio Branco.

As mulheres são naturais do Estado do Acre, e tinha como destino final a cidade de Macapá/AP. A droga estava acondicionada entre os seios das acusadas, cada uma delas levava cerca de dois quilos de entorpecentes preso no corpo.

Diante do flagrante delito, a dupla recebeu voz de prisão e foram encaminhadas a Superintendência da Polícia Federal em Rio Branco/AC, onde ficarão a disposição da justiça. Fotos e informações Asscom/PF