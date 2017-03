Menino de 3 anos de idade morre afogado ao cair em poço no Bairro Ana Vieira

A tarde desta quinta-feira, 2, foi marcada por um acontecimento fatídico no Bairro Ana Vieira, em Sena. Um menino de apenas 3 anos de idade identificado até o presente momento como Levir morreu afogado ao cair dentro de um poço. A tragédia aconteceu no conhecido ‘Beco do Buriti’.

Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados por moradores e resgataram a criança de dentro do poço. “Fizemos todo o procedimento necessário, mas infelizmente ao dar entrada no Pronto Socorro do hospital João Câncio Fernandes, o menino já estava morto”, confirmou o sargento C. Queiróz.

As informações sobre as circunstâncias da tragédia ainda são poucas. Sabe-se, porém, que a mãe da vítima sentiu sua falta e imaginou que a criança estivesse brincando. Ao procurá-lo, acabou encontrando-o dentro do poço.

O corpo de Levir encontra-se no necrotério do hospital João Câncio Fernandes e deverá ser levado para o IML de Rio Branco. Com informações Senaonline