Ibade é escolhido para elaborar as provas dos concursos das Polícias Civil e Militar no Estado do Acre

A secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) definiu a instituição responsável pela elaboração das provas dos concursos para o provimento de cargos das Polícias Civil e Militar do Estado. Por dispensa de licitação foi aprovada a contratação direta do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

O Ibade, cuja sede é no Rio de Janeiro, vai prestar os serviços técnicos especializados para a organização e realização de concurso e vai ser remunerado com o que arrecadar das taxas de inscrições. O instituto foi o responsável pelo recente concurso da Prefeitura de Rio Branco na área de educação.

As dispensa de licitação podem ser vistas às páginas 22 e 23 do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quinta-feira (02), edição Nº 12.004. Com informações ac24horas