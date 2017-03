Um homem de 67 morreu após encontrar um monstrinho raro enquanto jogava Pokémon Go em Singapura, na Ásia.

De acordo com o Correio Braziliense, sua mulher afirmou à imprensa local que ele estava na área do hotel Marina Bay Sands e acabou ficando muito emocionado com a conquista e, em seguida, sofreu um ataque cardíaco.

Após o problema ela foi levado para um hospital, ainda vivo, mas não resistiu.