Foragido da justiça é capturado pela PM de Senador Guiomard

O foragido da justiça Francinaldo Amâncio da Silva, 34 anos, foi preso por policiais militares da Rádio Patrulha (RP) de Senador Guiomard, na rua Triunfo. A ocorrência foi na manhã desta quarta-feira, (01).

De acordo com a guarnição, os mesmos foram acionados via Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (CIOSP) para atender uma denúncia anônima, que um homem estaria transitando na via pública, e que o mesmo seria foragido da justiça.

Os militares se aproximaram de Francinaldo, que ao perceber a presença dos policiais, tentou se passar por cliente de um comércio, mas imediatamente foi reconhecido pela a guarnição. Após uma pesquisa no sistema de informações, foi constatado que Amâncio tinha um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado á delegacia do município.