Feijó divulga lista de aprovados em concurso para a educação

A Prefeitura Municipal de Feijó, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, publicou às páginas 54-55 do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição nº 12.004, desta quinta-feira (2), o resultado do edital Nº 06 /2017/PMF/SEME para a contratação provisória de pessoal para trabalhar na educação municipal nas zonas urbana e rural.

A lista de classificação é para os candidatos a: professor zona rural; cadastro de reserva zona rural; cadastro de reserva zona rural; classificação dos candidatos a professor do ensino infantil; cadastro de reserva para educação infantil; demais classificados; educação infantil; professor zona urbana; cadastro de reserva; demais classificados.

A lista completa pode ser consultada no DOE, disponível em <http://www.diario.ac.gov.br/>. Após baixar o arquivo em formato PDF o interessado pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+“F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”. Com informações ac24horas