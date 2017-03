Em menos de 12 horas, caminhonetes roubadas em Rio Branco são recuperadas pela Polícia Militar em Senador Guiomard

Homens do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) recuperaram na manhã desta quarta-feira, 01º de março, duas caminhonetes, que haviam sido roubadas em Rio Branco. Os veículos foram encontrados no bairro Chico Paulo, localizado no município de Senador Guiomard.

Segundo informações dos policiais, eles realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram duas caminhonetes, uma L-200 e uma Ranger, em estado de abandono as margens da Travessa Amazonas. Alguns populares indagados pelos militares informaram que os veículos haviam sido abandonados por alguns homens mais cedo.

A guarnição entrou em contato com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), onde foi informada que os veículos haviam sido roubados na madrugada desta quarta-feira. Os militares encaminharam os veículos para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi realizado o contato com os proprietários das caminhonetes.

Denúncia anônima leva a recuperação de objetos

Ainda durante a ocorrência, homens do 9º BPM receberam uma denúncia anônima, que um táxi no bairro Chico Paulo estaria realizando o transporte de objetos roubados. Os militares se deslocaram até o endereço, para averiguar as informações. Durante deslocamento, a guarnição localizou o veículo e procedeu a abordagem, onde foram encontrados em seu interior quatro pessoas e alguns dos objetos roubados. Todos foram encaminhados para delegacia. Com informações Asscom/PM