Educação da capital convoca aprovados em processo seletivo

A Secretaria Municipal de Educação (SEME) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 3 de março, o resultado final do processo seletivo simplificado para contratação temporária que irá atender a demanda da capital.

Os aprovados vão atuar na área de educação e serviços administrativos. Os cargos são os seguintes: Nutricionista, professor de Educação Especial Libras e mediador, professor de Ensino Fundamental zona urbana/rural, professor de educação especial atendimento educacional e Bilíngue, da educação infantil e pré-escola e ainda para o cargo de cuidador pessoal.

De acordo com editais de convocação, Convocação Nº. 01/2017 – (Edital Nº. 01/2017) – SEME, Convocação Nº. 01/2017 – (Edital Nº. 01/2016) – SEME, os candidatos convocados devem vem comparecer nos dias 02 e 03 de março à Escola Dom Giocondo Maria Grotti.