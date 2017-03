Casa é consumida por fogo durante incêndio no Nova Estação

Um incêndio foi registrado nas primeiras horas da tarde desta quinta-feira, 02, na rua Belém, localizada no bairro Nova Estação.

Segundo informações de populares, o sinistro se iniciou por volta das 13:00h, em uma residência, rapidamente as chamas se alastraram e consumiram totalmente a casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar a situação, e manter o resfriamento do local, para que o fogo não se deslocasse para outras residências. Até o momento não é possível saber se o incêndio foi acidental ou criminoso.

O laudo com a causa do acidente estará pronto somente daqui 30 dias. O caso será investigado pela polícia e pelo o Corpo de Bombeiros Militar do Acre.