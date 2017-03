Caminhonete de sargento da polícia militar é incendiada em Tarauacá

Um sargento da Polícia Militar teve seu veículo queimado durante a madrugada desta quinta-feira, 02, na Avenida Tancredo Neves, situada no município de Tarauacá.

De acordo com o registro da ocorrência, era por volta de 02:30h, quando o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio. Ao chegar ao local, encontraram a caminhonete do sargento Sampaio em chamas. A caminhonete modelo Silverado, de cor prata, teve perda parcial.

Segundo os militares, foi encontrado um vasilhame com resíduos de combustível, possivelmente usado no transporte do material inflamável. O caso foi registrado na delegacia do município e será investigado pela Polícia Civil. Com informações e Fotos Blog do Acciolly