Bruno recebe propostas de nove clubes: “Dois da Série A”

Ex-goleiro do Flamengo foi solto no último dia 24

Liberado da prisão há seis dias, o goleiro Bruno já teria recebido propostas de pelo menos nove clubes.

Condenado a 17 anos e seis meses por homicídio triplamente qualificado, Bruno foi solto após pouco mais de seis anos de prisão. Segundo informações do Globo Esporte.com, o ex-goleiro do Flamengo tem vínculo com o Montes Claros, de Minas. Entre os interessados em contratá-lo, estão o Peñarol-AM e o Independente-SP, segundo seu advogado, há clubes da Série A dispostos a propor um contrato ao atleta.

Bruno se apresentou hoje à Justiça para informar seu endereço. Na saída, ele se recusou a falar com a imprensa:

“Vocês sabem que as questões que envolvem o Bruno ainda têm questões de pensão alimentícia, têm questões processuais que tem que ser resolvidas com o antigo clube, que é o Montes Claros, têm questões que qualquer coisa, nesse tumulto todo, a gente pode falar e prejudicar negociações, algumas coisas aí para frente”, justificou o advogado Lúcio Adolfo ao G1.

Na última semana, em entrevista, Bruno falou sobre seu futuro profissional:

“Eu quero deixar bem claro que eu vou recomeçar. Não importa se seja no futebol, não importa se seja em outra área profissional, mas como eu vou estar na área do futebol, é o que eu almejo pra mim”.