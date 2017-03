Adolescente é assassinado com 16 facadas em Rodrigues Alves

Lucas Silva de Mendonça, de 16 anos, foi brutalmente assassinado na noite da última terça-feira (28), no município de Rodrigues Alves. De acordo com a polícia, a vítima teria sido assassinada após encontrar-se com um outro adolescente de também 16 anos, onde havia se desentendido a alguns dias antes do crime. Ainda de acordo com a polícia, Lucas teria esfaqueado o acusado, que resolveu se vingar.

Após o crime, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, mais a vítima acabou não resistindo e veio a óbito.

O delegado Alexnaldo Batista está conduzindo as investigações do caso e conta que o crime foi motivado realmente por vingança.

“Os dois jovens tiveram um desentendimento dias atrás, quando a vítima teria desferido uma facada no autor, que decidiu se vingar desferindo várias facadas na vítima. O menor está apreendido acusado de homicídio e será encaminhado ao Ministério Público para as providências”, finaliza.

Com informações Juruá em tempo