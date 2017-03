Adolescente baleado na Cidade do Povo morre após oito dias internado no PS

Morreu na tarde de quarta-feira, 01, o adolescente Jadeilson Bezerra Marciel, de 15 anos. O jovem estava internado há oito dias no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O menor foi vítima de tentativa de homicídio no último dia 20, onde foi alvejado com um tiro de pistola (.40) nas costas.

O crime ocorreu na rua da quadra “B”, no conjunto habitacional Cidade do Povo, que fica localizado na região do 2º distrito de Rio Branco. No dia da tentativa, Jadeilson tinha acabado de sair de casa, quando foi abordado pelos o criminosos, e atingido por um único tiro.

A morte cerebral foi decretada pelo os médicos, mas somente na manhã de quarta-feira, 01, os aparelhos foram desligados.

O pai da vítima muito abalado não sabe dizer a motivação do crime, ele alega que o menor não tinha envolvimento com o crime. Ele reconhece que o filho foi apreendido no município de Senador Guiomard, por envolvimentos com drogas algum tempo atrás, mas fora isso o filho era tranquilo, acrescenta.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil, agora passando de tentativa para homicídio.