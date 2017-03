Mais uma execução: Homem é morto com 8 tiros de pistola no Recanto dos Buritis

O primeiro dia do mês de março fechou com quatro homicídios registrados em menos de 24 horas. A última vítima foi executada na noite desta quarta-feira, 01, na Travessa Alegria, precisamente no Beco São José, região do bairro Recanto dos Buritis, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, dois homens encapuzados e armados invadiram a residência de Daniel de Oliveira Silva, 37 anos, e efetuaram vários disparos. A vítima estava dormindo quando os criminosos entraram na casa. Oliveira foi retirado do quarto e levado até a área da residência, onde foi executado com cerca de oito tiros de pistola (.40), vários deles na cabeça. Os criminosos após o crime fugiram tomando rumo ignorado.

Uma viatura do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para prestar os primeiros socorros á vítima, em seguida Daniel Silva foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde após dar entrada na unidade, não resistiu os ferimentos e morreu no Pronto Socorro.

A Polícia Militar foi até o local, colheu algumas informações, e saiu em busca dos suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O caso será investigado Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).