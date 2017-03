Rio Branco encara Gurupi por vaga na terceira fase da Copa do Brasil

A delegação do Rio Branco FC já está em Gurupi, no Tocantins, onde hoje a noite enfrenta os donos da casa em partida que vale vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. O time acreano chegou ao interior do Tocantis na tarde da última terça feira, 28, depois de encarar uma longa e cansativa viagem.

O técnico Cristhina Souza levou 19 jogadores e só deve anunciar o time que entra jogando minutos antes da partida.

Nesta fase não há vantagem, ou seja, se o jogo terminar empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Gurupi, que vai jogar ao lado de sua torcida, eliminou o Londrina na 1ª fase e vem embalado na competição.

A partida começa as 20:30 (horário de Brasília) e será transmitida pelas rádios Difusora e ECO ACRE FM.

Quem avançar encara o classificado de Joinville (SC) x São Raimundo (PA). Com informações ac24horas