Prefeitura de Rio Branco empossa novos professores e profissionais da educação concursados

O prefeito Marcus Alexandre dará posse no próximo dia 02 de março aos 923 professores e profissionais aprovados no concurso Público da Secretaria Municipal de Educação (SEME), referente ao Edital nº 01/2016. A solenidade de posse será realizada às 8h30, no auditório do Resort Hotel, antigo Confort, na Estrada da Floresta, nº 5000 – Ramal Bela Vista. A lotação será imediata e os empossados integrados à equipe da SEME logo após a posse, na tarde do dia 02, quando participarão das atividades de formação e planejamento para o início do ano letivo, no dia 06 de março.

Esse é o maior concurso público para professores e profissionais da educação realizado na história do município de Rio Branco. Os novos contratados atuarão como Professor da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I, Professor do Atendimento Educacional Especializado, de Educação Física, Cuidador Pessoal, Assistente Escolar, Assistente de Creche, Merendeira e Professor de Libras.

A contratação de novos profissionais é parte do investimento na qualidade da educação de Rio Branco. Além da contração e formação de profissionais, as ações incluem reforma e ampliação da rede, bem como a construção de novas unidades. O maior investimento foi na educação infantil. Só nos últimos quatro anos foram construídas oito novas creches, o que permitiu criar 4.400 vagas crianças em creche (crianças com idade entre 2 e 3 anos) e pré-escola (crianças de 4 a 5 anos).

Atualmente, o município de Rio Branco conta com 84 unidades educativas que iniciarão o ano letivo de 2017 com 24.087 alunos na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Com a inauguração das unidades em construção, até o final do ano o número de alunos matriculados deve ser superior a 25 mil.

No mês de março a prefeitura vai inaugurar os Centros de Educação Infantil (creche e pré-escola) do Residencial Rosa Linda e o do Jacamim, no Conjunto Oscar Passos, além da nova escola Menino Jesus, no Centro de Rio Branco.

