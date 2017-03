Polícia Militar apreende duas granadas caseiras no Bairro Wilson Ribeiro II

Na tarde desta terça-feira (28), durante patrulhamento na rua Arara, 2 indivíduos ao notarem a presença do policiamento, se evadiram imediatamente, sendo acompanhados pelos militares, adentrando em um terreno baldio.

O autor Nunes Ferreira da Silva, 34 anos, foi interceptado e recebeu voz de prisão após ser localizado com ele 2 granadas de fabricação caseira, que passaram por avaliação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), confirmando assim a eficiência do artefato.

Os artefatos e o autor foram entregue na DEFLA, para a tomada das medidas cabíveis.

